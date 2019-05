Riesige Rauchwolke zwischen Langen und Egelsbach: Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Bild von der Einsatzstelle in Langen.

Riesige schwarze Rauchwolke am Himmel zwischen Langen und Egelsbach: Eine Gartenhütte am Leukertsweg ist komplett niedergebrannt.

Langen – Mehrere Anwohner hatten am Donnerstagabend (16. Mai) kurz nach 20 Uhr das Feuer am südlichen Stadtrand gemeldet; als die Feuerwehr nur wenige Minuten später eintraf, standen die Hütte sowie Unterstände und Bäume in hellen Flammen.

+ © Freiwillige Feuerwehr Langen

Die Einsatzkräfte rückten von zwei Seiten aus vor, um ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Objekte zu verhindern. Durch in dem Schuppen gelagerte Gefahrstoffe, die den Brand zusätzlich anfeuerten, und die schwierige Erreichbarkeit des Geländes gestalteten sich die Löschmaßnahmen sehr aufwendig. Der Einsatz war erst gegen 23 Uhr beendet. Ursache und Schadenshöhe sind laut Polizei noch nicht bekannt.

+ © Freiwillige Feuerwehr Langen

