Polizei findet Schwerverletzten in Langener Spielhalle - es ist unklar, wie es dazu kam

Polizei findet in Langener Spielhalle einen Schwer- und einen Leichtverletzten vor. Wie es dazu kam, ist unklar.

Langen - In der Spielhalle in der Darmstädter Straße ist es am frühen Sonntagmorgen (09.09.2019) offenbar zu einer folgenschweren Auseinandersetzung gekommen. Zumindest war es das Bild, dass sich der Polizei bot, als sie am Tatort eintraf.

Gegen 4.45 Uhr wurde die Polizei zur Spielhalle in der Darmstädter Straße gerufen. Ein Streit müsse geschlichtet werden. Als die Polizeistreife vor Ort eintraf, bot sich den Beamten eine völlig unklare Situation. In der Spielhalle lagen zwei verletzte Personen, eine davon schwer. Es steht also noch nicht fest, wer die beiden Männer verletzt hat, geschweige denn, ob sich die beiden gegenseitig die Verletzungen zugefügt haben.

Zwei Verletzte liegen in Langener Spielhalle: Lage unklar

Zeugen wollen eine Messerstecherei gesehen haben. Dies konnte die Polizei auf Anfrage allerdings noch nicht bestätigen. "Wir stehen noch am Anfang der Ermittlungen", so ein Polizeisprecher auf Anfrage.

Die beiden Verletzten wurden sofort in einen Krankenhaus gebracht. Über den deren aktuellen Gesundheitszustand ist derzeit auch noch nichts bekannt.

Langen: Schwere Auseinandersetzung, jetzt ermittelt die Kripo

Bisher konnten noch keine Zeugen vernommen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Somit ist aber weiter unklar, was genau in der Spielhalle geschehen ist.

Bei einer Messerstecherei in Rüsselsheim wurde ein 30-Jähriger verletzt, der Täter ist mittlerweile gefasst. In der Offenbacher Innenstadt wurde ein Mann verfolgt und mit einem Messer angegriffen, er konnte sich gerade noch rechtzeitig wehren. Weil eine 28-Jährige ihre Mutter mit einem Messer angegriffen hat, musste sie sich in Limburg vor Gericht verantworten.

vb