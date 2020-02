Unfassbar: In der Martin-Luther-Kirche in Langen ist die Osterkerze verschwunden. Gestohlen von dreisten Dieben. Ein schwerer Schlag für die Gläubigen.

Schock für die Gemeinde der Martin-Luther-Kirche in Langen

Große Osterkerze wurde gestohlen

Pfarrerin fleht Diebe an, das Oster-Symbol zurückzugeben

Langen – Sachen gibt’s ...: In der Martin-Luther-Kirche in Oberlinden ist am Mittwoch vor einer Woche (29. Januar) die große Osterkerze spurlos von der Bildfläche verschwunden. Geklaut. Nachdem die evangelischen Gemeindemitglieder um Pfarrerin Susanne Alberti eine Woche lang auf „interne Selbstheilungskräfte“ – sprich Reue und Ehrgefühl des Diebes oder der Diebin – gehofft haben, wenden sie sich nun an die Öffentlichkeit.

Langen: Osterkerze aus Kirche gestohlen – Pfarrerin appelliert an Diebe

Einerseits, um etwaige Zeugen aus Langen zu finden und Leute zu sensibilisieren, in deren Bekanntenkreis eventuell seit Kurzem eine übergroße, bunte Kerze leuchtet. „Andererseits ist es ein Zuruf an den Dieb oder die Diebe“, betont Alberti.

„Wir wollen niemand verurteilen oder gar anzeigen. Wir glauben aber auch nicht wirklich an eine spontane Aktion und wollen nur eines: unsere Osterkerze zurück.“ Einfach wiederbringen, lautet das Angebot beziehungsweise die Bitte. „Dienstags bis freitags ist die Kirche vormittags immer geöffnet“, winkt Alberti mit dem Zaunpfahl. „Und da wird sich jetzt auch niemand von uns auf die Lauer legen.“

Langen: Osterkerze ist 80 Zentimeter lang und wiegt mehrere Kilo

Das Verschwinden der Kerze vermag man an der Berliner Allee 31 in Langen nur rudimentär zu rekapitulieren. „Was wir sagen können ist, dass sie im Laufe des Mittwochs verschwunden sein muss, der bekanntlich unser Markttag ist“, stellt Alberti fest. „Als Küsterin Hertha Meister donnerstagmorgens die Kirche aufgeschlossen hat, war die Kerze nicht mehr da.“ Ersatzweise wurde das 2019er-Exemplar reaktiviert.

Preisfrage: Wie schafft man derartige „Beute“ unauffällig fort? Von einem „Kerzchen“, das man mal eben in der Handtasche versenkt, kann schließlich keine Rede sein. Das Langener Diebesgut ist ein ausgewachsener „Oschi“, acht Zentimeter im Durchmesser, 80 Zentimeter lang (nicht mehr ganz, da ja vorm 29. schon in Gebrauch ...) und ein paar Kilogramm schwer.

Langen: Gestohlene Kerze nur 80 Euro wert, aber von Bedeutung für Gläubige

„Ich kann die Kerze nicht mit einer Hand halten, sondern nehme sie immer in beide Hände“, erzählt Hertha Meister. Sie hat ganz persönlichen Bezug zur Osterkerze: Alljährlich obliegt es ihr, die Kerze kunstvoll zu erleuchten, die in den Sonntagsgottesdiensten in Vorfreude auf das Osterfest erstrahlt.

„Es ist wahrlich nicht der Materialwert, der den Wert ausmacht“, betont Susanne Alberti denn auch mit Blick auf die Kerze, deren Anschaffungskosten bei um die 80 Euro liegen. „Es ist ihre Bedeutung für alle Gläubigen unserer evangelischen Gemeinde. Es wäre schön, wenn sie sonntags wieder für alle in der Kirche leuchten würde.“

VON HOLGER BORCHARD