Lausbub mit Tiefgang

Ein Hauch von Heimeligkeit: Tim Bendzko kam zu einem „Wohnzimmerkonzert“ in die Alte Oper Frankfurt. Die Konzertreihe startete der Popsänger 2012 in Offenbach. J Foto: Sauda

Frankfurt - Für eine intime Atmosphäre ist der Große Saal der Alten Oper Frankfurt eigentlich nicht klein genug. Tim Bendzko gelingt es am Mittwochabend dennoch, den Fans mit seiner „Wohnzimmertour 2018“ das Gefühl zu vermitteln, ihm ganz nah zu kommen.

Und das liegt zum einen am Kleine-Jungen-Charme des Sängers sowie an seinen beachtlichen Entertainer-Qualitäten. Aber auch daran, dass die Wohnzimmerkonzerte bei Bendzko, der 2012 die Auftrittsreihe in Offenbach startete, eine lange Tradition haben. Gemütliche Stehlampen und eine Sitzgruppe dienen als Deko-Elemente: ein Hauch von Heimeligkeit auf der für fünf Musiker und einen Sänger überdimensionierten Bühne.

Nötig ist diese Kulisse allerdings nicht. Wenn Bendzko singt, ist ohnehin Kuscheln angesagt. Beinahe jeder Song, den der Berliner an diesem Abend anstimmt, dreht sich um die Liebe. Kein Wunder eigentlich, ist Bendzko doch – sieht man einmal von „Nur noch kurz die Welt retten“ ab – mit gefühligen Titeln wie „Am seidenen Faden“ oder „Nur einen Herzschlag“ groß rausgekommen.

Und auch, wenn der 33-Jährige noch immer wie ein Lausbub aussieht: Mittlerweile nimmt man ihm die besungene Gefühlstiefe sogar ab.

Allerdings hört sich vieles, was Benzdko anstimmt, ähnlich an, was auch an dem musikalischen Einheitsbrei liegt, der seine Songs begleitet. Stark klingt es immer, wenn seine Stimme nur spärlich von Instrumenten begleitet wird und sie gut zur Geltung kommt – zum Beispiel in der wunderschönen, nur vom Cello unterstützten Nummer „Immer noch ein Mensch“.

Es lohnt sich, den teils sehr poetischen Texten zu lauschen, in denen Bendzko vom Weggehen und der Suche nach neuen Horizonten erzählt („Hinter dem Meer“), von der Enttäuschung („Um jeden Preis“) und dem Gefühl, nach Liebeskummer neu geboren zu werden („Es geht wieder vorbei“).

Die Fans im Großen Saal stehen Kopf, und das auch, weil Bendzko auf die Pause verzichtet und stattdessen mit einem Medley aus 22 Songs seit 1996 beweist, dass er sich auch aufs Covern versteht. J mco

Quelle: op-online.de