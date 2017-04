Frankfurter Taxis verbessern ihre Note

Frankfurt - Frankfurts Taxis schneiden beim ADAC-Test in acht Großstädten vergleichsweise gut ab. Die Fahrer hätten ihre Servicequalität auch im Vergleich zum vorigen Test vor zwei Jahren deutlich verbessert, teilte der ADAC Hessen-Thüringen gestern in Frankfurt mit.

Ausschlaggebend für das gute Ergebnis seien vor allem Pünktlichkeit, „Routentreue“ und saubere Fahrzeuge. Die Tester kritisierten allerdings bei einigen Fahrern auch mangelnde Ortskenntnisse. Sieben von 20 waren unfreundlich oder unhöflich und vier hielten sich nicht an die Verkehrsregeln: „Zwei Fahrer missachteten rote Ampeln, ein Fahrer bog trotz Verbot rechts ab, ein anderer fuhr in einer Einbahnstraße rückwärts“, so die Ergebnisse. Die anonymen Tester absolvierten insgesamt 20 Fahrten auf fünf Routen.

Allein bei der „Taxi Zentrale 230001“ gingen täglich fast 10.000 Aufträge ein, sagte der Vorstandsvorsitzende Dieter Schlenker. Dazu kommen 2 000 bis 3 000 Fahrten pro Tag am Flughafen, wie Karl Heinz Kitzinger von der Taxi-Vereinigung berichtete. Er sagte dennoch: „20 Fahrten sind schon viel, bei früheren Tests waren es viel weniger.“

Die Taxi-Vereinigung achte sehr darauf, dass die Autos am Flughafen sauber seien, sagte Kitzinger. Es werde auch darauf geachtet, dass die Fahrer einigermaßen ordentlich angezogen seien und ihre Kunden gut bedienten, also etwa Koffer einlüden und niemanden abwiesen. „Die Kunden bringen das Geld, sonst niemand.“ Eine Befragung der Taxi-Gäste bestätige den positiven Eindruck, sagte Schlenker.

60 bis 65 Prozent der Aufträge gingen laut Schlenker inzwischen per Handy ein, und diese Kunden könnten anschließend ihre Fahrt anonym online bewerten. Dafür gibt es drei Kategorien: Fahrer, Fahrzeug und Zentrale auf einer Skala von null bis fünf Sternen. Der Durchschnitt in allen Kategorien liege bei 4,5 Sternen, sagte Schlenker. (dpa)

