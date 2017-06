Zug kracht in Baumkrone

Lauterbach - Auf einer Bahnstrecke in Mittelhessen ist ein Regionalzug mit einer abgebrochenen Baumkrone kollidiert. Von den 16 Menschen an Bord des Zuges wurde niemand verletzt, wie die Bundespolizei mitteilte.

Eine heftige Windböe habe zuvor bei Lauterbach (Vogelsbergkreis) dafür gesorgt, dass die Baumkrone abbrach und auf die Gleise stürzte. Der Lokführer hatte das Hindernis zwar noch gesehen, konnte den Zug aber nicht mehr komplett abbremsen. Experten stellten anschließend keinen technischen Defekt fest, so dass der Regionalzug nach etwa anderthalb Stunden weiterfahren konnte.

Die Feuerwehr hatte zuvor die Baumkrone zersägt und von den Schienen geräumt. Schon am Dienstag hatten Sturmböen in Osthessen einen Unfall verursacht. Ein Autofahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug von einem umgestürzten Baum eingeklemmt. Der Verletzte musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann war nach Polizeiangaben auf einer Landstraße am Ortsausgang von Breitenbach am Herzberg (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) unterwegs gewesen. (dpa)

