Leben für und mit „Lucy“

Frankfurt - Es waren die Knochen einer kleinen Frau – doch ihre Entdeckung war eine wissenschaftliche Sensation. Die Überreste von „Lucy“ bringen Erkenntnisse bei der Suche nach dem Ursprung der Menschheit. Ihr damaliger Entdecker ist „Lucy“ bis heute verbunden. Von Eva Krafczyk

Diese Faszination hält länger als manche Ehe: „Als ich sie fand, wusste ich nicht, dass eine tote Frau, die ich nie getroffen habe, das Wichtigste in meinem Leben sein würde“, sagte Donald Johanson gestern im Frankfurter Senckenberg-Museum. Sie, das ist „Lucy“, deren Teilskelett vor 44 Jahren in der äthiopischen Afar-Ebene gefunden wurde – und der Paläoanthropologe war einer ihrer Entdecker. „Wir sind zusammen, so lange ich lebe“, zeigte sich Johanson überzeugt, der zur alljährlichen Koenigswald Lecture nach Frankfurt reiste. Mit dieser Vorlesung wird an den Gründer der paläoanthropologischen Abteilung der Senckenberg-Gesellschaft erinnert.

Dass er nicht nur in Fachkreisen als erstes und oft ausschließlich mit „Lucy“ in Verbindung gebracht wird, stört den 75-jährigen Wissenschaftler nicht, der im kommenden Herbst eine Forschungsreise in die Afar-Ebene organisieren will. „Ich wusste, dass es eine wichtige Entdeckung war“, sagte er über die Entdeckung der damals ältesten Vorfahrin des modernen Menschen. „Als ich feststellte, dass es nicht nur ein einzelner Knochen war, sondern noch mehr Teile des Skeletts – da wurde ein Kindheitstraum wahr.“

Die ganze Bedeutung des Fundes, dass nämlich eine neue Art des aufrecht gehenden Vormenschen nachgewiesen werden konnte, erkannte er erst Jahre später nach der wissenschaftlichen Auswertung. Mit der Erkenntnis, dass der Ursprung aller modernen Menschen in Afrika liegt, musste zudem die bis dahin vorherrschende eurozentrische Sicht auf die Vergangenheit des Menschen völlig neu überdacht werden.

In einer Wissenschaft, die bis dahin von „weißen europäischen Männern“ geprägt worden war, musste umgedacht werden. In einer Zeit, in der die afrikanischen Staaten erst wenige Jahre zuvor ihre Unabhängigkeit errungen hatten und in der in den USA die Bürgerrechtsbewegung noch längst nicht jeden Kampf um die Gleichberechtigung der schwarzen Bevölkerung gewonnen hatte, sei das auch eine „soziale und politische Frage“ gewesen, sagte Johanson rückblickend. Für die Äthiopier sei „Lucy“ die in ihrer Heimat den Namen „Dinkinesh“ (Die Wunderbare) erhielt, bis heute ein Grund zum Stolz. Und die Menschen in Afar lebten in der Überzeugung, alle Menschen gehörten letztlich ihrem Volk an, so Johanson.

Denn die Funde in Äthiopien, später auch in Kenia und Tansania zeigten: „Wir alle kommen aus Afrika“. Auch wenn seitdem in manchen Fällen 44 000 Generationen vergangen seien, wie der Senckenberg-Paläoanthropologe Friedemann Schrenk ergänzte. Die Erkenntnis, dass alle Menschen einen gemeinsamen Ursprung haben, bedeutet für Johanson auch: „Wenn wir als Art einen gemeinsamen Ursprung haben, sind auch alle verantwortlich für die Zukunft und das Schicksal der Art.“

Auch wenn „Lucy“ heute ihren Dauerwohnsitz im Nationalmuseum in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba hat, sieht ihr Mitentdecker sie regelmäßig. Die wissenschaftliche Arbeit führt immer wieder zurück zur „Wiege der Menschheit“. - dpa

