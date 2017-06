Opposition will bessere Arbeitsbedingungen für Lehrer in Hessen

Wiesbaden - In der Bildungspolitik beharken sich Opposition und Koalition an den unterschiedlichsten Fronten. Kurz vor den Ferien führt die Lehrerarbeitslosigkeit im Sommer zu gegenseitigen Vorwürfen im Parlament.

Die Opposition im Landtag fordert bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrer in Hessen. Im Zentrum der Schul-Debatte stand gestern in Wiesbaden die Praxis, Pädagogen nur befristet einzustellen, so dass sich viele von ihnen zwischenzeitlich arbeitslos melden müssen. Bundesweit rangiere Hessen bei der Arbeitslosigkeit von Lehrern in den Sommerferien auf dem zweiten Platz hinter Baden-Württemberg, sagte FDP-Bildungsexperte Wolfgang Greilich und berief sich dabei auf Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Folge sei die Abwanderung von Lehrern in andere Bundesländer. Wer Wert auf gute Bildung lege, dürfe seine Lehrer nicht wie Saisonarbeitskräfte behandeln.

Unterstützung bekamen die Liberalen von der SPD- und der Linken-Fraktion. Der Sozialdemokrat Christoph Degen kritisierte, die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse sei in Hessen sehr hoch. Das Land sei daher für Lehrer kein attraktiver Arbeitgeber mehr. 6000 Pädagogen schleppten sich von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Rund 1000 Lehrkräfte würden vor den Sommerferien entlassen, um nach den Ferien weiter beschäftigt zu werden. Dies sei unsozial.

Die Linken-Abgeordnete Gabi Faulhaber warf Kultusminister Alexander Lorz (CDU) vor, keinen verantwortungsvollen Umgang mit den Lehrern zu haben. Das zeige sich auch daran, dass das Ministerium seit längerer Zeit hartnäckig Überlastungsanzeigen aus allen Regionen Hessens ignoriere.

Der Minister und die Bildungsexperten der Regierungsfraktionen von CDU und Grünen, Armin Schwarz und Mathias Wagner, wiesen die Vorwürfe zurück. In Hessen sei eine große Zahl von Pädagogen neu eingestellt worden. Dazu gebe es eine Lehrerversorgung von 105 Prozent. Das könnten nicht viele andere Bundesländer vorweisen.

Ziel der Landesregierung sei, die Zahl der befristeten Arbeitsverhältnisse für einen geordneten Unterrichtsablauf auf ein Mindestmaß zu begrenzen. Aufgrund von Vertretungsregelungen etwa wegen Krankheit oder Schwangerschaften lasse sich das aber nicht gänzlich vermeiden. Dazu komme der Deutschunterricht für die Zuwanderer, der zeitlich befristet sei, erklärten der Minister und die Bildungsexperten der Koalition. (dpa)

Quelle: op-online.de

