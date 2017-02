Leiche in S-Bahn-Tunnel entdeckt

Frankfurt - Montagnacht findet ein Wartungstrupp der Deutschen Bahn in einem S-Bahn-Tunnel die Leiche eines bisher unbekannten Mannes.

Gegen 02 Uhr entdeckt der Wartungstrupp den Leichnam des Unbekannten kurz vor Einfahrt in die Station Hauptwache. Nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen der Polizei dürfte es sich bei dem Toten um einen Obdachlosen gehandelt haben, der in der Nähe des Auffindeortes sein Lager aufgeschlagen hatte. Todesursächlich dürfte ein Unfall gewesen sein. Die Ermittlungen in der Sache werden fortgesetzt. (jo)

