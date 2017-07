Leiche von vermisstem 18-Jährigen geborgen

Biebesheim/Mainz - Ein am Montag im Rhein bei Biebesheim (Kreis Groß-Gerau) untergegangener 18-Jähriger ist tot aus dem Fluss geborgen worden.

Die Leiche des aus Afghanistan stammenden Mannes sei am Donnerstag im Rhein auf der Höhe des Mainzer Rathauses gefunden worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Samstag mit. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden, eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären. Der 18-Jährige hatte am Montag mit anderen Jugendlichen sowie Betreuern einer Hilfeeinrichtung für unbegleitete Flüchtlinge einen Ausflug an den Rhein unternommen und war schwimmen gegangen. Als ein Binnenschiff vorbei fuhr, ging er unter. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa