Licher Unternehmerpaar bei Erfinder-Show "Das Ding des Jahres" auf Pro7

Kürzlich startete auf Pro7 die dritte Staffel von "Das Ding des Jahres". In diesem Jahr ist auch ein Licher Unternehmen mit dabei. Felix Blumenstein und seine Frau Marina Blassini von Schlafsysteme Optima zeigen am Mittwoch Abend eine ganz spezielle Matratze.

Unternehmer aus Lich stellen "Mitwachsmatratze" in Pro7 vor

aus stellen in Pro7 vor Ausstrahlung: "Das Ding des Jahres" am Mittwoch

am Persönliche Geschichte hinter Erfindung aus Lich

Lich - Sie ist gemütlich, besteht aus mehreren Teilen, lässt sich verkleinern und vergrößern und vor allem eins: in die Waschmaschine packen. Die vollständig waschbare Mitwachsmatratze. Was sich wie ein kleiner Zungenbrecher anhört, ist ein Star in der Pro7 Erfindershow "Das Ding des Jahres" am kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr.

Seit Ende Januar läuft bereits die dritte Staffel der Show – dieses Mal mit dabei ein Paar aus Lich. Felix Blumenstein (37), Geschäftsführer von Optima Schlafsysteme, und seine Frau Marina Blassini (35) stellen die "Mitwachsmatratze" vor. Eine Matratze aus einzelnen, waschbaren Puzzleteilen, die von 70x140 Zentimetern auf eine Länge von 200 Zentimeter und eine Breite, wahlweise auf 80, 90 oder 100 Zentimeter vergrößert werden kann. Die Schaumstoff-Teile sind bei 60 Grad waschbar und trocknen schnell wieder ab.

"Das Ding des Jahres" auf Pro7: Unternehmer aus Lich stellen "Mitwachsmatratze" vor

"Es ist doch wie mit Klamotten", sagt Felix Blumenstein, "die wasche ich doch auch einfach, wenn sie schmutzig sind." Auf die Idee, einen Ganzkörperanzug unter Pulli und Jeans zu tragen – um diese zu schützen, würde doch auch keiner kommen. "Warum dann, denkt man so bei Matratzen?", fragt er, "warum wäscht man immer nur den Bezug?"

Die Idee, eine waschbare Matratze auf den Markt zu bringen, habe in seiner Familie schon länger gekeimt. Blumensteins Urgroßvater gründete das Unternehmen bereits 1946, damals aber noch als Polsterer und mit dem Fokus hauptsächlich auf Stühlen und Sofas. In den Jahren 2015 und 2016 dann sei einiges passiert, erzählt Blumenstein. Er trat ihn die Fußstapfen seiner Vorfahren, weil die Firma sonst vielleicht vor dem Aus gestanden hätte – dabei ist er eigentlich studierter Elektrotechniker.

"Das Ding des Jahres" auf Pro7: Persönliche Geschichte hinter "Mitwachsmatratze" aus Lich

"Gerade das fand ich aber sehr spannend", sagt er, "die Dinge einfach einmal ganz anders angehen." Etwa genau zu dieser Zeit wurde bei seiner Tochter eine Hausstaubmilbenallergie diagnostiziert – "da kam irgendwie eins zum anderen", sagt er und lacht. Tabletten wurden verschrieben, Cortison und spezielle Matratzen und Bettbezüge für Allergiker. "Das kann doch nicht alles sein", habe sich Blumenstein damals gedacht und "man muss das Problem doch an der Wurzel packen."

Die Idee der waschbaren Matratze war geboren – als eine Kombination aus Innovation, persönlicher Umorientierung und dem Krankheitsbild Blumensteins Tochter. Das mit dem mitwachsen, habe sich dann so ergeben. "Kann die Matratze gewaschen werden, wird sie auch weiter benutzt", sagt Blumenstein. Gebrauchte Baby-Matratzen seien nur selten zu sehen – eben weil sich viele Eltern damit nicht wohlfühlten. "Das kann sich jetzt ändern", sagt der 37-Jährige. Mit der Idee wollen er und seine Frau nun die Jury und das Publikum der diesjährigen "Das Ding des Jahres"-Show überzeugen. Am Mittwoch, 12. Februar, treten sie ab 20.15 Uhr gegen "Soulmat" an. Einen Matratzenhersteller aus Radebeul in Sachsen. Der 48-jährige Kay Steinbach will mit einer hygienischen Matratze punkten, bei der per Luftregelung der Härtegrad eingestellt werden kann. Wer das Rennen macht, entscheidet das Publikum. Die Experten Amorelie-Gründerin Lea-Sophie Cramer, die Moderatoren Lena Gercke und Joko Winterscheidt sowie Rewe-Chefeinkäufer Hans-Jürgen Moog testen die Erfindungen.

