Drei Verletzte nach Bruchlandung von Sportflugzeug

Limburg - Bei der Bruchlandung eines Sportflugzeugs in der Nähe von Limburg sind die drei Insassen leicht verletzt worden.

Bei der einmotorigen Propellermaschine waren beim Steigflug technische Probleme aufgetreten, wie ein Polizeisprecher in Wiesbaden am Donnerstag sagte. Beim Landeversuch habe sich das Flugzeug jedoch auf einem Acker nahe des Flugplatzes in Elz im Kreis Limburg-Weilburg überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Wegen mehrerer Notrufe sei ein Rettungshubschrauber zum Unfallort gekommen und habe einen Verletzten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, erklärte der Sprecher. Nähere Details zur Unfallursache, den Flugzeuginsassen und der Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. (dpa)

