Illegal auf A3: Polizei stoppt Krankenwagen

Auf der A3 bei Limburg ist der Polizei ein Krankenwagen aufgefallen, der mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs war - allerdings ohne Rettungseinsatz.

Limburg - Ohne konkreten Rettungseinsatz, allerdings mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn ist ein Krankenwagen auf der Autobahn 3 bei Limburg gefahren. Der österreichische Wagen fiel einer Zivilstreife am Mittwoch auf, als er sich teils mit dichtem Auffahren auf der linken Spur Platz verschaffte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

A3: Polizisten stoppen Krankenwagen

Als ein Streifenwagen den Transporter stoppen wollte, ließ der Fahrer die Polizisten nicht vorbei. Mit ebenfalls eingeschaltetem Blaulicht und Sirene mussten die Beamten zunächst rechts überholen, um den Rettungswagen schließlich auf der Raststätte Bad Camberg stoppen und kontrollieren zu können. Es stellte heraus, dass der Krankentransporter zu einer österreichischen Firma mit Sitz in Bonn gehört und ohne Patient zu einem Auftrag am Frankfurter Flughafen unterwegs war, wie die Polizei mitteilte.

Um schneller voran zu kommen, habe der Fahrer illegal Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Er muss sich nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und dem illegalen Einsatz von Sondersignalanlagen verantworten.

