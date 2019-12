Umzug: Stadtverwaltung verlässt Limburger Innenstadt

Rund 150 Mitarbeiter betroffen

Der Limburger Bürgermeister Dr. Marius Hahn (SPD) beobachtet gestern Vormittag den Umzug der Verwaltung mit Blick auf zwei Umzugs-Lkw im Innenhof des Rathauses.

Im 5. Stock des Rathausanbaus an der Pusteblume fing am Montagvormittag der Umzug der Limburger Stadtverwaltung auf den Campus (ehemals Mundipharma) auf die Dietkircher Höhe an. Hier sitzt die IT-Abteilung, die als erstes die neuen Arbeitsplätze bezieht.