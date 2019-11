Maskierter raubt Postfiliale aus und verletzt Mitarbeiterin 

In Elz im Kreis Limburg hat ein maskierter Mann eine Postfiliale ausgeraubt und eine Mitarbeiterin verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter.

Elz - In Elz bei Limburg hat ein mit Sturmhaube maskierter Mann eine Postfiliale ausgeraubt. Der Täter hatte gewartet, bis eine Mitarbeiterin das Geschäft am Morgen öffnete, trat dann von hinten an sie heran und sprühte ihr Pfefferspray in die Augen, wie die Polizei Limburg mitteilte.

Im Anschluss zwang er die Frau dazu, mehrere Tausend Euro Bargeld aus dem Tresor in eine mitgeführte Tasche zu packen. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in eine unbekannte Richtung und ließ die Mitarbeiterin am Tatort zurück.

Limburg: Mann flieht nach Post-Raub - Polizei sucht Täter

Die Polizei Limburg beschreibt den unbekannten Mann wie folgt:

Der Mann ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß

Er hat eine normale Figur

Der unbekannte Mann trug schwarze Kleidung

Er soll mit einem osteuropäischen Akzent gesprochen haben

Aufgrund des Pfeffersprays in den Augen konnte die Geschädigte sonst keine näheren Angaben zu dem maskierten Mann machen.



Daher bittet nun die Limburger Kriminalpolizei um Hinweise zur Tat von möglichen Zeugen. Hinweisgeber, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 beim Polizeipräsidium Westhessen in Wiesbaden melden.

Elz bei Limburg: Berühmt für den Elzer Berg

Elz ist eine kleine Gemeinde im mittelhessischen Landkreis Limburg-Weilburg bei Limburg an der Lahn. Rund 8.000 Menschen leben dort. Bekannt ist die Gemeinde vor allem durch den Elzer Berg, über den die Bundesautobahn 3 an der Geländestufe vom Unterwesterwald hinunter in das Limburger Becken führt.

Aktueller Bürgermeister von Elz ist Horst Kaiser von der CDU.

