Live im Ticker: Lockdown-Termin steht fest - Was macht Hessen? Bouffier informiert

Ministerpräsident Volker Bouffier äußert sich: Was der Lockdown für Hessen bedeutet.

Ab Mittwoch (16.12.2020) geht Deutschland in den harten Lockdown. Zieht Hessen bei den Regeln voll mit? Ministerpräsident Volker Bouffier informiert über die Regelungen in Hessen.

In Deutschland gilt ab Mittwoch (16.12.2020) wegen hoher Corona*-Zahlen ein harter Lockdown .

. Über Weihnachten gelten leicht gelockerte Kontaktbeschränkungen, über Silvester nicht.

gelten leicht gelockerte Kontaktbeschränkungen, über Silvester nicht. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) informiert über die Maßnahmen in Hessen.

<<<Ticker aktualisieren>>>

+++ 12.01 Uhr: Deutschland zieht aufgrund der steigenden Neuinfektionen mit dem Coronavirus die Notbremse. Ab Mittwoch (16.12.2020) kommt der harte Lockdown. Welche Maßnahmen gelten dann in Hessen? Ministerpräsident Volker Bouffier informiert in einer Pressekonferenz über die neuen Regeln. Wir sind im Ticker live dabei.

+++ Sonntag, 13.12.2020, 11.45 Uhr: Wiesbaden - Der harte Lockdown kommt. Ab Mittwoch (16.12.2020) gelten aufgrund nach wie vor stark steigender Corona-Zahlen in Deutschland härtere Maßnahmen. Das haben die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer am Sonntag (13.12.2020) in einer ungewohnt kurzen Konferenz beschlossen.

Corona in Hessen: Lockerungen über Weihnachten und Silvester zurückgenommen

Ab Mittwoch wird im Corona-Lockdown erneut der nicht lebensnotwendige Einzelhandel geschlossen. Auch Friseure dürfen nicht mehr öffnen. Außerdem gelten härtere Kontaktbeschränkungen. Es dürfen sich nur noch bis zu fünf Personen aus maximal zwei Hausständen treffen. Über die Weihnachtstage wird diese Regelung leicht gelockert: Für den 24. bis 26. Dezember können über den eigenen Hausstand hinaus noch vier weitere Personen aus dem engsten Familienkreis eingeladen werden. Für Silvester und Neujahr gebe es keine Sonderregeln, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach der Konferenz der Länderchefs. Doch welche Corona-Regeln gelten in Hessen? Ministerpräsident Volker Bouffier informiert um 12.15 Uhr auf einer PK über die neue Maßnahmen.

Corona in Hessen: Kein Verkauf von Feuerwerk vor Silvester im harten Lockdown

Über Silvester und Neujahr gelten die gelockerten Kontaktbeschränkungen nicht. Außerdem wird der Verkauf von Feuerwerk verboten. An Schulen und Kitas sollen die Kontakte deutlich eingeschränkt werden, die Kinder sollten wann immer möglich zu Hause betreut werden. Arbeitgeber sollen wenn möglich Betriebsferien einführen oder großzügige Homeoffice-Lösungen anbieten. (Ines Alberti mit dpa und AFP) *fnp.de und fr.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.