Männer retten Senioren aus brennendem Gebäude

Büdingen - Drei Männer haben in Büdingen im Wetteraukreis ein Senioren-Ehepaar aus einem brennenden Haus gerettet.

Der gehbehinderte 77-jährige Hausbewohner wurde bei dem Unglück am Montag laut Polizei schwer verletzt - er kam in eine Offenbacher Spezialklinik. Seine 68-jährige Ehefrau erlitt einen Schock. Einer der Retter zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Retter aus einem benachbarten Geschäft hatten eine Rauchsäule über dem Wohnhaus gesehen. Sie kletterten über eine Leiter in das Obergeschoss und brachten die Senioren ins Freie. Durch den Brand wurden das Obergeschoss und der Dachstuhl zerstört. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf bis zu 150.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. (dpa)

Brand in Langstadt: Stall in Flammen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa