Magisches Zwiegespräch

FRANKFURt - Die überschwängliche Freude ist sicher nicht gespielt. „Wie schön, dass so viele gekommen sind. Und das an einem Montag“, begrüßt Laurel ihre Fans in der Brotfabrik. Von Detlef Kinsler

Trotz all der Lobeshymnen in ihrer britischen Heimat lassen sich nie Rückschlüsse ziehen, wie viele zahlende Gäste zu einer ersten Headliner-Tour hier auf dem Festland kommen. „Jedenfalls ist es schön, hier auf der Bühne zu stehen. Denn im Moment verbringen wir täglich bis zu acht Stunden im Tourbus“, plaudert die sympathische Sängerin und Gitarristin. „Das sind die Momente, wo man realisiert, dass man doch verrückt werden könnte. “ Dann doch lieber Musik machen und den Emotionen freien Lauf lassen.

Nur gut, dass sofort zu spüren ist: Von ihrer Kinderzimmerliebe Britney Spears hat sich Laurel Mae Arnell-Cullen lange verabschiedet. Obwohl: ihr Faltenröckchen im Schottenkaro und ihr Folklore-Jäckchen erinnern schon ein wenig an eine – wenn auch unorthodoxe – Schuluniform. Die Musik ist erwachsener. Für die Songs ihres Debütalbums „Dogviolet“ hat sich die 24-Jährige zuhause eingeschlossen, um den bittersüßen Gefühlen der Liebe nachzuspüren und diese in ganzer Konsequenz in Texte und Musik zu transformieren. Quasi im Dialog mit sich selbst.

Um diese Magie live adäquat umzusetzen, bedarf es der Hilfe einer dynamischen Rhythmussektion mit Mark Thorne am Bass und Sam Roux am Schlagzeug sowie Polly Money an der zweiten Gitarre. Eine klassische Besetzung: keine Keyboards, kein Computer. Der pure, reine Klang, der – eher selten bei einer so jungen Künstlerin – klassische Spielarten von Blues über Boogie bis Rock’n’Roll assoziiert – allerdings in einer eigenen Interpretation.

Money will nicht mit virtuosen Soli glänzen, spielt ihr Instrument so, dass man an einen Begriff aus den Sechzigern denken muss: Melodie-Gitarre. Die doppelt den Gesang, umspielt oder konterkariert ihn. Die Talking Heads drängen sich als Vergleich auf. Zu weit entfernt von Laurel? Nein, gar nicht. Denn sie liebt die US-Amerikaner. Ihr Gesang ist ihr absolutes Markenzeichen. Dank ihres kehligen, kratzigen Timbres, einer Stimme voller Brüche, vermag sie mit ihrer Liebeskummer-Lyrik ihr Publikum tief zu berühren.

