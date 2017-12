Diebe stehlen schwere Bronzeplatten von Mahnmal

Gründau - Von einem Mahnmal für gefallene Soldaten auf einem Friedhof in Gründau (Main-Kinzig-Kreis) haben Diebe sieben schwere Bronzeplatten gestohlen.

Diese würden mindestens 350 Kilogramm wiegen, teilte die Polizei in Offenbach am heutigen Mittwoch mit. Die Täter hätten die jeweils 90 mal 50 Zentimeter großen Platten mit roher Gewalt aus der Wand des Mahnmals auf dem Friedhof in der Rötestraße im Ortsteil Lieblos gehebelt, vermutlich zwischen Montagabend und Dienstagvormittag. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur. Da die Diebe die schweren Platten mit einem Fahrzeug abtransportiert haben müssen, hofft die Polizei (Tel.: 06051/8270) auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Aktivitäten beobachtet haben könnten. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa