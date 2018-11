Polizei sucht mit Spürhund nach Männerleiche

Hammersbach - Nach einem knapp zwei Jahrzehnte zurückliegenden Gewaltverbrechen hat die Polizei mit einem Leichenspürhund eine Suchaktion in einem Waldstück bei Hammersbach gestartet.

Bis zum Nachmittag habe es keine Erfolgsmeldung gegeben, sagte Alexander Homm von der Staatsanwaltschaft Offenbach am Donnerstag. Am Morgen hatten sich Beamten zusammen mit der tierischen Spürnase und einem Geologen auf die Suche nach der Leiche gemacht. Der Mann wird seit dem Jahr 2000 vermisst. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Eventuell werde die Suche in Hammersbach am Freitag fortgesetzt. Nach Hinweisen in aktuellen Ermittlungen eines anderen Falls hatte die Polizei die Suche aufgenommen. Es handelt sich um die Leiche eines im August 1951 geborenen Mannes aus Obertshausen (Kreis Offenbach). Er sei nach einem Familienstreit vermutlich von seinem Bruder getötet worden, sagte Homm.

Der mutmaßliche Täter und Bruder des Obertshauseners sei mittlerweile auch gestorben. Es handelt sich um einen 66-jährigen Mann, der sich kürzlich bei einem Festnahmeversuch in seiner Wohnung in Dietzenbach (Kreis Offenbach) das Leben nahm. Zu dem Einsatz mit Spezialkräften der Polizei kam es im September, weil der Mann verdächtigt wird, im Juni ein Ehepaar (61 und 64 Jahre alt) aus der Nachbarschaft getötet zu haben. Das Motiv ist unklar. (dpa)

Feine Nase und vier Pfoten im Dienste der Wissenschaft Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa