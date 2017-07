Keine Bombenfunde am Langenselbolder Dreieck

Langenselbold - Bei einer routinemäßigen Suche nach Kampfmitteln vor der Erneuerung von Fahrbahnen ist am Langenselbolder Dreieck nichts gefunden worden.

Für die Sondierung waren zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen nacheinander drei Anschlussstellen an den Autobahnen 66 und 45 sowie der Kreisstraße 854 zeitweise voll gesperrt worden. Es sei alles ohne Zwischenfälle verlaufen, Staus habe es keine gegeben. Es waren Umleitungen eingerichtet worden, wie Hessen Mobil am Donnerstag im mittelhessischen Schotten mitteilte. In einer Woche ist die nächste Kampfmittelsuche am Hanauer Kreuz. Dann sind die Autobahnen 45 und 66 sowie die Bundesstraße 43a von Sperrungen betroffen. (dpa)

