Polizei schnappt mutmaßlichen Erpresser

Spezialeinheit im Einsatz

+ © picture alliance / dpa Der Verdächtige ist in Haft. © picture alliance / dpa

Steinau an der Straße – Die Polizei hat am Dienstagabend in der Nähe von Steinau an der Straße einen 27-Jährigen aus dem Main-Kinzig-Kreis festgenommen. Er soll eine Geschäftsfrau erpresst haben.