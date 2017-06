Polizeieinsatz: Jugendliche protestieren gegen AfD-Treffen

Main-Kinzig-Kreis - Eine Veranstaltung der AfD Main-Kinzig in der Gelnhäuser Stadthalle wurde am Freitagabend von Jugendlichen gestört.

Nachdem zunächst eine angemeldete Kundgebung vor der Halle stattfand, wurden einige Teilnehmer überraschend in das Foyer und dann auch in den Veranstaltungsraum gelassen. Dort fielen einige dann aber durch lautes Klatschen auf, andere bauten Papierflieger aus AfD-Broschüren. Mit Unterstützung der Polizei wurden sie schließlich aus der Stadthalle gebeten, was nach einigen Diskussionen auch alle befolgten. Die Gewerkschaftsjugend des DGB Südosthessen hatte die Kundgebung unter dem Titel „AfD - nein danke!“, an der zwischenzeitlich zirka 120 Personen teilnahmen, angemeldet. (zaz)

