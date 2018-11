Vermisst: 94-Jährige fährt sich mit Rollator im Matsch fest

Zeuge mit Hinweis

Schöneck/Main-Kinzig-Kreis – Diese Vermisstensuche ist glimpflich ausgegangen: Eine 94-Jährige aus einem Altenhilfezentrum in Büdesheim war am Sonntagvormittag gegen 11 Uhr für kurze Zeit spurlos verschwunden. Sie hatte sich mit ihrem Rollator in einem Feld im Matsch festgefahren.