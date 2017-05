Vermisstenfall aus Rodenbach bei „Aktenzeichen XY“

Rodenbach - Der Fall des vermissten 19-Jährigen aus Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis) wird in einer Sondersendung von "Aktenzeichen XY... ungelöst" aufgegriffen.

Yannick Nabroth war am 2. März verschwunden. Seitdem haben die Kriminalbeamten aus Hanau noch keine Hinweise zu seinem Aufenthaltsort erhalten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Ermittler hoffen nun auf die Zuschauer der Sendung, die an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt wird und weitere Fälle von vermissten Kinder zeigt. (dpa)

Quelle: op-online.de