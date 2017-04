Wohnhäuser stehen in Flammen

Langenselbold - Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rücken zu einem Wohnhausbrand in Langenselbold aus.

Am Dienstagnachmittag gegen 14.50 Uhr sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in die Straße Kreuze gerufen worden. Innerhalb kurzer Zeit griffen die Flammen laut Polizei vermutlich durch den starken Wind auf ein Vorder- und ein Hinterhaus über. Die Bewohner der umliegenden Häuser wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht. Eine Frau erlitt einen Schwächeanfall. Zur Brandursache und zur Höhe des Schadens machen die Beamten bislang noch keine Angaben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (ch)

