Maler auf Suche nach Lehrlingen

Frankfurt/Offenbach - Die Maler in der Region werben um Lehrlinge. In der Zeit vom 13. bis 17. März findet in den Räumen des neuen Bildungszentrums der Maler und Lackiererinnung Rhein-Main zum ersten Mal eine Bewerberwoche statt.

Von Montag bis Donnerstag können sich pro Vormittag jeweils 20 Jugendliche vorstellen und sich über eine Ausbildung in dem Handwerk informieren, wie die Innung mitteilte. Am Freitag werde ein Teil der Bewerber zu einem sogenannten Speed-Dating mit Betrieben eingeladen. „Hier werden dann direkt Praktikumstermine vereinbart oder sogar sofort Ausbildungsverträge abgeschlossen. “ Angesprochen sind für die Bewerberwoche junge Leute aus Stadt und Kreis Offenbach, aus Hanau und Frankfurt. Veranstaltungsort ist das Aus- und Weiterbildungszentrum in der Hanauer Landstraße 501 in Frankfurt.

Jugendliche, die sich anmelden wollen, können dies bis Freitag tun. Sie müssen den Namen, eine Handynummer, eine E-Mail-Adresse und den Wunschtag für die Teilnahme unter dem Stichwort „Bewerberwochen“ unter info@farbe-rhein-main.de angeben. Das Projekt ist Teil der langfristig angelegten Ausbildungsoffensive der Maler- und Lackiererinnung Rhein-Main. Sie vertritt in Offenbach, Frankfurt und Darmstadt über 230 Mitglieder aus den Berufen Maler und Lackierer sowie Fahrzeuglackierer. J ku

Quelle: op-online.de