Mann attackiert Kinder mit Spritze

Kriftel - Ein 33-Jähriger soll am Mittwochnachmittag am Bahnhof in Kriftel mehrere Kinder mit einer Spritze bedroht haben. Jetzt sucht die Polizei die Betroffenen.

Eine 17-Jährige hatte gegen 13.40 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie beobachtete, wie ein Mann offensichtlich mit einer Spritze in der Hand auf eine am Bahnsteig stehende Gruppe von Kindern zuging und versuchte, sie zu stechen. Das soll dem Mann aber nicht gelungen sein: Die Kinder wichen wohl aus und rannten weg.

Als die Streife vor Ort ankam, hielten sich die Zeugin, mehrere Kinder, der beschriebene Mann sowie einzelne weitere Personen am Bahnsteig auf. Der 33-Jährige wurde daraufhin von der Streife kontrolliert und zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen festgenommen. Zur gleichen Zeit stiegen die vermeintlich geschädigten Kinder sowie alle weiteren am Bahnsteig stehenden Personen in die S2 in Richtung Frankfurt ein, so dass keine Personalien aufgenommen werden konnten.

Die Kinder waren etwa 9 bis 12 Jahre alt. Die vermeintliche Tatwaffe, also die Spritze, konnte bisher aber noch nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt und bittet jetzt die Eltern der möglicherweise betroffenen Kinder sowie weitere Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 06192/20790 zu melden. (jo)

Quelle: op-online.de

