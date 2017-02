Volltrunken fünf Fahrzeuge demoliert

Frankfurt - Ein Mann demolierte im stark alkoholisierten Zustand auf dem Weg von Oberrad nach Offenbach fünf Fahrzeuge. Der Zustand des Mannes ließ keinen Alkoholtest vor Ort zu.

Jede Menge Schaden verursachte gestern Abend gegen 21.30 Uhr ein 34-Jähriger auf dem Weg von Frankfurt Oberrad nach Offenbach. Laut Polizei war der Mann mit einem Auto im volltrunkenen Zustand auf der Gerbermühlenstraße von Oberrad in Richtung Offenbach unterwegs und hat auf der Fahrt mehrere parkende Autos demolierte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 17.000 Euro.

Zeugen wurden auf den auffälligen Fahrstil des Mannes aufmerksam und alarmierten die Polizei. Am Kaiserlei stoppte eine Streife schließlich die Fahrt und nahm den Mann in Gewahrsam. Laut Polizei war er so betrunken, dass vor Ort kein Alkoholtest gemacht werden konnte. (ror)

Quelle: op-online.de