Mann entblößt sich in Erlensee vor Schulkindern

Erlensee - Ein Exhibitionist entblößte sich am Dienstagmittag in der Straße "Am Rathaus" vor Schulkindern.

Gegen 13 Uhr stand der jugendlich aussehende Täter in Höhe des Schwimmbades auf einer Treppe und zeigte sich in exhibitionistischer Weise vor Kindern, die von der Schule kamen. Der blonde Unbekannte trug eine Brille und war mit einer blauen Jacke bekleidet. Außerdem hatte er einen blauen Rucksack bei sich. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter 06181/100-123. (jrd)

