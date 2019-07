Mann in Wächtersbach angeschossen - Die Polizei steht vor Rätsel

Ein Mann ist in Wächtersbach angeschossen worden (Symbolbild)

Ein Mann ist in Wächtersbach angeschossen worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die die Tat gesehen haben.

Wächtersbach - Ein Mann ist am Montag in Wächtersbach im Main-Kinzig-Kreis von Schüssen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Offenbach mitteilte, hatten Zeugen gemeldet, ein Mann sei verletzt worden.

Schüsse in Wächtersbach: Sanitäter stellen Verletzungen bei Mann fest

Die Besatzung des Rettungswagens habe dann Schussverletzungen festgestellt. Weitere Einzelheiten teilte der Sprecher zunächst nicht mit. Die Polizei ermittele. Die "Gelnhäuser Neue Zeitung" hatte zuerst auf Facebook über mehrere Schüsse in Wächtersbach berichtet. (dpa)

