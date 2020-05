Brand auf dem Altrhein: Mann wird auf seinem Boot schwer verletzt

In Lampertheim bei Mannheim hat am Freitagnachmittag ein Boot gebrannt. Der Eigentümer des Bootes wurde dabei vermutlich schwer verletzt.

Lampertheim - Bei dem Brand eines Bootes auf dem Altrhein in Lampertheim ist eine Person am Freitagnachmittag (08.05.2020) vermutlich schwer verletzt worden. Das Boot brannte komplett aus, teilte die Polizei Lampertheim mit. Die Feuerwehr Lampertheim, der Rettungsdienst und die DLRG Lampertheim waren im Einsatz. Auch die Polizei Lampertheim war mit einer Streife vor Ort.

Brand in Lampertheim bei Mannheim: Eine Person vermutlich schwer verletzt

Bei dem Verletzten handelt es sich um den Eigentümer des Bootes, teilte die Polizei mit. Er wurde mit Brandverletzungen in ein Krankenhaus in Ludwigshafen bei Mannheim gebracht, wo er medizinisch versorgt wird. Er erlitt vermutlich schwere Verletzungen. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Die Polizei wird ein Brandermittlungsverfahren einleiten, um die Brandursache zu klären. Bei dem Boot handelt es sich vermutlich um ein acht Meter langes Sportboot. Das Boot befand sich zur Zeit des Brandes in der Hafenanlage am Altrein und war am Steg festgemacht. Der Eigentümer befand sich alleine auf dem Boot, andere Personen hielten sich nicht in unmittelbarer Nähe auf.

+ Die Feuerwehr Lampertheim war im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Brandursache ist noch unklar. © Jürgen Strieder

Lampertheim bei Mannheim: Boot brennt - Polizei leitet Brandermittlungsverfahren ein

Der Brand wurde der Polizei Lampertheim gegen 14 Uhr über die Einsatzzentrale gemeldet. Wie lange das Boot gebrannt hat steht noch nicht eindeutig fest. Auch die Höhe des Schadens am Boot wurde von der Polizei noch nicht ermittelt.

