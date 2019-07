Sattelzug durchbricht Brückengeländer und landet in der Lahn

Der Sattelzug liegt teilweise in der Lahn.

Zu einem spektakulären Unfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 3089 kurz hinter Cölbe.

Marburg - Der 61-jährige Fahrer eines Sattelzuges aus dem Neckar-Odenwald-Kreis fuhr gegen 14.20 Uhr auf der Kasseler Straße in Cölbe in Richtung Wehrda. Kurz hinter dem Ortsausgang geriet der Brummi-Fahrer eigenen Angaben zufolge mit einem Reifen gegen einen Bordstein. Der 61-Jährige verlor die Kontrolle über seinen 40-Tonner, kam nach links von der Straße ab, durchbrach ein Brückengeländer und stürzte mehrere Meter in die Tiefe.

Letztendlich landete der Sattelzug teilweise in der Lahn, ohne sich zuvor überschlagen zu haben. Ein Notarzt untersuchte den Mann vor Ort. Er erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen nur leichte Verletzungen und Schürfwunden. Vorsorglich wurde er zur weiteren Untersuchung in die Uni-Klinik gebracht.

Straße derzeit voll gesperrt

Alkohol spielte bei dem Unfall keine Rolle. Zur Schadenshöhe kann die Polizei bisher nichts sagen. Die Straße zwischen Cölbe und Wehrda ist derzeit voll gesperrt.

Zw. #Marburg u. #Cölbe ist ein 40 Tonner von der L3089 abgekommen, durchbrach die Schutzplanke einer Brücke und stürzte in die Lahn. Der Fahrer blieb offenbar unverletzt. Die L3089von Cölbe in Rchtg. Wehrda bleibt mehrere Stunden für Bergungsarbeiten gesperr. #VerkehrHessen pic.twitter.com/GMnGTzgiSL — Polizei Mittelhessen (@Polizei_MH) 4. Juli 2019

Nach dem Unfall traten aus dem Sattelzug erhebliche Mengen Dieselkraftstoff aus. Die Feuerwehr richtete eine Ölsperre ein. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkwarnmeldung. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg unter Tel. 06421-4060.

