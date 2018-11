Maskenmann ohne Elan

Geheimniskrämer mit sparsamen Gesten: Wenig spektakulär wirkte das, was Cro seinen Fans in Frankfurt servierte. - Foto: Rothschild

Frankfurt - Carlo Waibel, besser bekannt als Cro, gibt in der nur halb gefüllten Festhalle auf seiner „Stay Tru. Tour“ ein Konzert, das trotz einiger Schwächen umjubelt wird. Von Thomas Ungeheuer

Es ähnelt dem Start einer Rakete. Über eine gigantisch große Leinwand läuft der Countdown. Pünktlich auf der Null erscheint der Star des Abends – auf dem Modell einer riesigen Pandamaske. Oder ist die Maske eher dem Gesicht eines Eisbären nachempfunden? Schließlich fehlen die charakteristischen, schwarz umrandeten Augen. Selbst Cro trägt an diesem Abend in der Frankfurter Festhalle eine Maske, die komplett weiß ist.

Das Spiel mit dem Maskenmotiv verstärkt die Aura des Geheimnisvollen, die den Künstler umgibt. Wird der 28-Jährige während des Konzerts vielleicht sogar sein ganzes Gesicht zeigen? Oder gibt es Momente in denen es sich zumindest einigermaßen erahnen lässt, wie es aussieht?

Vor allem die vielen Mädchen und jungen Frauen, die in den vorderen Reihen stehen, dürften darauf hoffen. Zumindest einer von ihnen wird Cro im Verlauf seines zweistündigen Konzerts nahe kommen, wenn er die Bühne verlässt und den glücklichen Fan in den Arm nimmt.

Doch zunächst ist Cro noch weit weg von seinem Publikum und singt unbekanntere Songs wie „Hi“, „My Life“ und „Allein“, bis er den Hit „Bad Chick“ anstimmt, der immer wieder von hysterischen Schreien aus dem Publikum begleitet wird. Dabei ist das, was Cro auf der Bühne macht, gar nicht so spektakulär. Mal steht oder sitzt er auf der gigantischen Maske, wechselt von einer Seite der Bühne auf die Andere. Sparsam sind die Gesten. Von seiner Mimik ist unter der Maske ohnehin nichts zu sehen. Ab und an animiert er seine Fans dazu, mitzumachen und die Hände nach oben zu strecken. Das funktioniert zwar bestens. Eine anhaltend gute Stimmung will sich dennoch nicht einstellen.

Vielleicht liegt es daran, dass Cro zu viele Songs aus seinem aktuellen Album spielt, die eher nachdenklich und melancholisch wirken. Vielleicht aber auch daran, dass Cro nicht allzu viel Ehrgeiz entwickelt, seinem Publikum ein mitreißendes Konzert zu bieten. Die Auswahl der Songs aus seinen drei bislang erschienen Alben „Raop“ (2012), „Melodie“ (2014) und „tru“ (2017) ist etwas willkürlich und deren Abfolge nicht sonderlich spannend. So wird es manchmal geisterhaft still in der Festhalle. „Seid ihr noch da?“, fragt Cro dann. Über lange Strecken hinweg wirkt die Show zäh.

All dies ist umso bedauerlicher, weil die Musiker an Schlagzeug, Gitarre und Keyboards sowie die beiden Background-Sängerinnen einen kraftvollen Sound entwickeln. Dennoch sind die Mitglieder seiner Band nur selten auf der großen Leinwand zu sehen. Fast durchweg erscheint Cro in Großaufnahme. Hin und wieder werden auch Filmausschnitte eingespielt. So sieht man bei dem Song „Forrest Gump“ den Schauspieler Tom Hanks. Kennen werden Robert Zemeckis Film von 1994 bestenfalls ein paar der Eltern, die ihre Kinder mit zum Konzert begleitet haben.

Für vermeintlich magische Augenblicke sorgt das Publikum selbst, wenn eine Vielzahl der Fans, von Cro ermuntert, ihre leuchtenden Smartphones über ihre Köpfe halten. Und wenn der Künstler nach der Zugabe „Easy“ sagt, dass er alle in der Halle liebe, klingt das schon fast respektlos. Würde in dieser Floskel auch nur ein Funken Wahrheit liegen, dann hätte er sich in Frankfurt mehr Mühe gegeben, eine bessere Show zu spielen.

