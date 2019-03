Medium bietet Informationen am Flughafen

Frankfurt – Am Flughafen Frankfurt unterstützt nun ein neues Informationsmedium Passagiere auf der Reise. Infogates bieten ihnen direkten Kontakt zu Servicepersonal, das sich auskennt, wie der Flughafenbetreiber Fraport gestern mitteilte.

Fluggäste erhielten ihre Auskünfte per Videotelefonie. Auf Knopfdruck erscheine ein Mitarbeiter in Lebensgröße auf dem Bildschirm und stehe dem Passagier mit Rat und Tat zur Seite. Von Deutsch über Englisch bis zum afrikanischen Luo – das Serviceteam beantworte Fragen rund um den Airport mit Hilfe der Videoscreens in bis zu 20 Sprachen. „Einladende Gesten und direkter Blickkontakt sorgen für ein angenehmes Gespräch wie von Angesicht zu Angesicht“, hieß es. Zur Hilfestellung können über die Infogates außerdem Lagepläne angezeigt werden, die der Passagier zum Schluss als Ausdruck mitnehmen kann.

Die Infogates befinden sich im Terminal 1 am Flugsteig B-Non-Schengen, im CD-Riegel und am Flugsteig Z sowie im Terminal 2 im Transit Bereich und können täglich von 6 bis 22 Uhr genutzt werden. Mit dem Leitbild „Gute Reise! Wir sorgen dafür“ richtet Fraport den Fokus auf Passagiere und ihre Bedürfnisse. ku

Quelle: op-online.de