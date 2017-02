Mehr als 1000 Teilnehmer bei Demo gegen Rassismus

Frankfurt - Zu einer Demonstration von Antifa-Gruppen "gegen faschistische Strukturen" in Frankfurt sind mehr als 1000 Menschen gekommen.

Die Teilnehmer des Zuges seien auf ihrem Weg vom Südbahnhof bis zum Willy-Brandt-Platz am Samstag "sehr friedlich" gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Weder habe es Festnahmen gegeben, noch seien Gegenstände beschädigt worden. Es wurden einige Böller, Raketen und Gaskartuschen gezündet. Der Demonstrationszug, der vor allem aus schwarz gekleideten Männern bestand, führte auch am Büro des Landesverbandes Hessen der AfD vorbei.

Die Polizei begleitete den Protest nicht eng, sondern in einigem Abstand. Vor dem Haus mit dem AfD-Büro aber stellten sich die Polizisten dicht an dicht und mit Schilden in der Hand auf. Die Antifa Frankfurt erklärte in ihrem Blog, die Demonstration richte sich gegen den "Rechtsruck auf allen Ebenen". Auf einem großen Banner stand: "Zusammen gegen Naziterror und Rassismus. Für eine solidarische Gesellschaft". (dpa)

Bilder: Demo gegen Rassismus in Frankfurt Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de