Mehr Flüge im Sommer ab Frankfurt

Frankfurt - Deutschlands größter Flughafen ist wieder auf Wachstumskurs. Mit Ryanair , Wizz Air und Sundair gehen gleich drei Gesellschaften erstmals an den Start, die zu niedrigen Preisen ausschließlich europäische Ziele anfliegen.

Im neuen Sommerflugplan, der am Sonntag (26. März) in Kraft tritt, sind in Frankfurt 4805 regelmäßige Starts pro Woche verzeichnet, wie der Betreiber Fraport am Freitag mitteilte. Das sind zwei Prozent mehr als vor einem Jahr und so viele wie seit 2008 nicht mehr. Die Zahl der angebotenen Sitzplätze steigt ebenfalls um zwei Prozent auf 835.000 pro Woche. Dabei wächst der Europaverkehr schneller als die Verbindungen nach Übersee. Mit Ryanair (ab 28. März), Wizz Air (ab Mai) und Sundair (ab Juli) gehen gleich drei Gesellschaften erstmals an den Start, die zu niedrigen Preisen ausschließlich europäische Ziele anfliegen. Auch Lufthansa und Condor haben ihre Angebote ausgeweitet. Nicht mehr im Angebot sind Air Malta nach dortselbst und Vueling nach Barcelona. Insgesamt starten von Frankfurt 96 Airlines zu 299 Zielen in 97 Ländern weltweit. (dpa)

