Mehr junge Menschen auf Jobsuche

Offenbach/Hanau – Die Erwerbslosenzahlen in Hessen haben im Juli angezogen. VON MARC KUHN

„Die gestiegene Arbeitslosigkeit ist in erster Linie auf junge Menschen unter 25 Jahren zurückzuführen“, sagte Bettina Wolf, stellvertretende Leiterin der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit (BA). „Viele haben nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung noch keine Anschlussbeschäftigung gefunden oder sind nach Schulende auf der Suche nach einem Ausbildungs- oder Studienplatz. Dies ist eine saisontypische Entwicklung. “.

Die Chance, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in Hessen zu bekommen, sei gut. „Ausgebildete Fachkräfte sind gesucht und die Betriebe stellten auch in diesem Jahr wieder mehr Ausbildungsplätze zur Verfügung als noch 2018“, erklärte Wolf. Fast 13 200 Lehrstellen seien derzeit noch unbesetzt. „Selbst bei Bankkaufleuten und Handelsfachwirten gibt es noch Kapazitäten.“

Landesweit waren in Hessen im Juli 153 144 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion mitteilte. Das war der niedrigste gemessene Wert in einem Juli seit 1992. Im Vergleich zum Vormonat gab es 5864 Jobsuchende mehr. Die Arbeitslosenquote zog im Vergleich zum Juni um 0,2 Punkte an auf 4,5 Prozent.

„Die Arbeitslosigkeit ist, wie fast jedes Jahr im Juli, angestiegen“, sagte Thomas Iser, Chef der Offenbacher Arbeitsagentur. „Beendete befristete Arbeitsverhältnisse zum Quartalsende im Juni spielen dabei ebenso eine Rolle wie das Ende des Ausbildungsjahres.“ 13 968 Menschen waren im Offenbacher Agenturbezirk im Juli arbeitslos gemeldet, 518 mehr als im Juni. Daraus ergab sich eine Quote von 5,2 Prozent. Im Juni lag sie bei 5,0 Prozent.

6 165 Arbeitslose sind in der Stadt Offenbach registriert worden, 0,9 Prozent mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote stieg auf 8,3 Prozent gegenüber 8,2 Prozent im Juni. 7 803 Männer und Frauen waren im Kreis arbeitslos gemeldet, das waren 6,3 Prozent mehr als im Vormonat. Die Quote lag bei 4,1 Prozent gegenüber 3,8 Prozent im Juni.

Der Arbeitsmarkt in Hanau und Main-Kinzig sei gespalten, erklärte Heike Hengster, Vorsitzende der dortigen Arbeitsagentur. „Den prognostizierten Eintrübungen steht ein stabiler Status des Handwerks gegenüber. Hier wird nach wie vor händeringend nach gut qualifiziertem Personal gesucht“, berichtete Hengster. Im Hanauer Agenturbezirk waren im Juli 9 606 Erwerbsloses gemeldet, 336 mehr als im Juni. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,2 Prozent gegenüber 4,1 Prozent im Vormonat.

In der Stadt Hanau waren im Juli 3 687 Menschen arbeitslos gemeldet, 86 mehr als im letzten Monat. Die Quote stieg auf 7,2 Prozent. Im Vormonat lag sie bei 7,0 Prozent.

Im Juli waren im Landkreis Darmstadt-Dieburg 7 382 – Vormonat 7 075 – Menschen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag bei 4,4 Prozent, wie die Agentur für Arbeit in Darmstadt erklärte.

In Deutschland ist die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Juli auf 2,275 Millionen gestiegen. Das waren 59 000 Arbeitslose mehr als im Juni, erklärte die BA. Die Quote stieg um 0,1 auf 5,0 Prozent.

