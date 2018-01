Mehrere leichte Beben im Taunus

Bad Schwalbach - In Bad Schwalbach im Taunus hat heute mehrmals die Erde leicht gebebt. Insgesamt kam es seit dem Morgen zu sechs Erdstößen, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie im Internet vermeldete.

Der heftigste Erdstoß wurde demnach um 13.32 Uhr mit einer Stärke von 2,1 gemessen. Er dauerte knapp acht Sekunden. Am Morgen um 05.38 Uhr bebte die Erde zum ersten Mal mit einer Stärke von 1,5. Bis zum Nachmittag kam es noch zu vier weiteren leichten Beben. Zuvor hatte der Sender Hit Radio FFH darüber berichtet. In den vergangenen Monaten ist es auch andernorts in Hessen zu leichteren Beben gekommen. Das Stärkste wurde zuletzt im Juli 2017 im südhessischen Ober-Ramstadt mit einer Magnitude von 2,5 registriert. Und auch in Rödermark hatte im vergangenen September die Erde gebebt und die Menschen aufgeschreckt. (dpa/jo)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa