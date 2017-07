Autofahrer getötet, Sattelzug kippt um

Wallenrod/Frankenberg/Viernheim/Groß-Gerau - Im Vogelsberg kracht ein Autofahrer gegen einen Baum und stirbt. Auch in Frankenberg kommt eine Fahrerin ums Leben. Auf der A67 kippt ein mit Tierfutter beladener Sattelzug um und blockiert den Verkehr. Zudem kommt es in Groß-Umstadt zu einem schweren Unfall.

Autofahrer wird bei Unfall im Vogelsberg getötet: Ein Autofahrer ist bei einem Unfall auf einer Landstraße nahe Lauterbach im Vogelsberg tödlich verletzt worden. Der Fahrer sei am Samstagvormittag auf der L3165 zwischen dem Ortsteil Wallenrod und Schwalmtal-Vadenrod gegen einen Baum gefahren, teilte die Leitstelle des Vogelsbergkreises mit. An dem Unfall waren laut Bericht der Polizei in Fulda keine anderen Verkehrsteilnehmer beteiligt. Weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.

Sattelzug mit Tierfutter kippt auf A67 um: Auf der Autobahn 67 ist am Samstagmorgen bei Viernheim ein mit Tierfutter beladener Sattelzug umgekippt. Ein nachfolgendes Auto prallte in den Lastwagen, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Drei Menschen erlitten leichte Verletzungen. In nördlicher Fahrtrichtung musste die Autobahn zunächst voll gesperrt werden, im Laufe des Vormittags wurde der Verkehr dann auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Einsatzkräfte seien noch mit den Bergungsarbeiten beschäftigt, sagte ein Polizeisprecher am frühen Mittag. Es war zunächst nicht bekannt, wie lange die Sperrung andauern sollte.

Selbstsicher am Steuer: So lernen ältere Autofahrer dazu Zur Fotostrecke

Fahrer überschlägt sich bei Unfall in Baustelle mehrmals: Bei einem Ausweichmanöver auf einer Landstraße nahe Groß-Gerau hat sich ein Autofahrer am Samstagmorgen mehrfach überschlagen. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden, der 18 Jahre alte Mann erlitt jedoch nur leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein anderer Fahrer sei dem Fahranfänger im Bereich einer Baustelle plötzlich auf dessen eigener Spur entgegengekommen. Der 18-Jährige wollte noch ausweichen, prallt dabei aber gegen die Leitplanke und überschlug sich anschließend mehrmals. Auf einem Fahrradweg blieb das Auto schließlich liegen. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.

75-Jährige stirbt bei Frontalzusammenstoß: Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist am Freitag eine 75-jährige Autofahrerin in Nordhessen getötet worden. Aus bislang unbekannten Gründen sei die Kasselerin am Nachmittag auf einer Straße bei Frankenberg auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Polizeisprecher. Dort kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Lastwagen. Die Autofahrerin starb laut Polizei noch an der Unfallstelle, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt. (dpa)

Quelle: op-online.de