Mehrere Unfälle sorgen für kilometerlangen Stau auf A3

Limburg - Mehrere Unfälle haben am Samstag auf der Autobahn 3 zwischen Limburg und Bad Camberg (Kreis Limburg-Weilburg) zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem zeitweise mehr als zehn Kilometer langen Stau geführt.

Den Auftakt der Unfallserie bildete schon um kurz nach sechs Uhr morgens der Zusammenprall eines Autos mit Wohnwagen mit einem weiteren Pkw, wie die Autobahnpolizei in Wiesbaden mitteilte. Der Wohnwagen kippte dabei um und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Es bildete sich ein rund 13 Kilometer langer Stau, der sich auch nach Beendigung der Bergungsarbeiten wegen eines weiteren Unfalls nicht mehr auflösen konnte. In diesen zweiten Unfall waren laut Autobahnpolizei gegen zehn Uhr sieben Fahrzeuge verwickelt. Drei Menschen wurden leicht verletzt und mussten in Krankenhäusern versorgt werden. Im nachfolgenden Stau kam es zu weiteren Unfällen. Zwei der drei Fahrstreifen mussten für rund drei Stunden gesperrt werden.

Am frühen Nachmittag konnte der Verkehr dann wieder über alle drei Spuren rollen. "Wir haben aber generell ein erhöhtes Verkehrsaufkommen wegen des Ferienreiseverkehrs", erklärte der Sprecher. Wie es zu den Unfällen kam, war am Samstag noch unklar. Am Freitag hatten in Nordrhein-Westfalen die Sommerferien begonnen. Neben Reisenden aus NRW seien aber auch Menschen aus Belgien und den Niederlanden auf der A3 unterwegs in Richtung Süden, berichtete ein Sprecher der Wiesbadener Polizei. (dpa)

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa