„Bambi“ zieht um - und findet direkt Reh-Freundin

Rehkitz Bambi liegt in einem Anhänger auf Stroh und Gras neben ihrem Ziehvater Peter Göbel, während das Reh Lisa daneben steht. Das Rehkitz wuchs in Südhessen zusammen mit zwei Hunden bei einem Paar auf und wird jetzt im Bergwildpark Meißner in Nordhessen ausgewildert.

