Raubüberfall auf Tankstelle: Mitarbeiter mit Schusswaffe bedroht - Täter auf der Flucht

Ein Raubüberfall hat sich am frühen Morgen an einer Tankstelle im hessischen Melsungen ereignet. Der Täter ist auf der Flucht.

Raubüberfall auf Tankstelle in Melsungen

auf Täter bedroht Mitarbeiter mit Schusswaffe

Am Freitagmorgen (17.01.2020) wurde eine Tankstelle in Melsungen überfallen, berichtet die Polizei. Der Raubüberfall ereignete sich gegen 6 Uhr morgens an einer Tankstelle in der Fritzlarer Straße.

Mitarbeiter bei Raubüberfall auf Tankstelle mit Waffe bedroht

Nach Polizeiinformationen habe ein männlicher Täter die Tankstelle betreten und den Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht. Nach der zweiten Forderung nach Bargeld habe der Mitarbeiter dies dem Täter ausgehändigt, informierte die Polizeidirektion Schwalm-Eder.

Täter nach Raubüberfall auf Tankstelle in Melsungen flüchtig

Der Täter sei daraufhin in unbekannte Richtung geflüchtet.

Er wird laut Polizei wie folgt beschrieben: 190 Zentimeter groß, ungefähr 50 Jahre alt mit kräftiger Statur. Zur Tatzeit sei er mit einer schwarzen Jacke, einer grauen Hose, schwarzen Schuhen und einer Baseballkappe bekleidet gewesen.

Die Kriminalpolizei Homberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05681-7749.

Einen Tag zuvor wurde in Niederkaufungen bei Kassel ebenfalls ein Getränkemarkt überfallen.