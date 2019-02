Mende soll für SPD in Wiesbaden antreten

Wiesbaden – Die Wiesbadener SPD hat nach den Querelen um Amtsinhaber Sven Gerich einen neuen Kandidaten für die Oberbürgermeisterwahl gefunden.

Der Geschäftsführer der SPD-Landtagsfraktion, Gert-Uwe Mende, wird für die Sozialdemokraten in Hessens Landeshauptstadt ins Rennen gehen. Er wolle verloren gegangenes Vertrauen wieder aufbauen und dazu viele Gespräche führen, kündigte der 56-Jährige gestern an.

Mende soll auf einer Mitgliederversammlung am 9. März offiziell als SPD-Kandidat gekürt werden. Der neue Oberbürgermeister der Landeshauptstadt wird am 26. Mai gewählt. Mende rechnet damit, dass die heiße Wahlkampfphase etwa neun Wochen vorher beginnt.

Hessens SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel sagte kräftige Unterstützung im Wahlkampf zu und bezeichnete Mende als einen klugen Mann, der „unprätentiös, unaufgeregt und souverän“ seit vielen Jahren die Geschäfte der Landtagsfraktion führe. Der 56-Jährige habe große Verwaltungserfahrung und politische Kreativität. Er schätze Mende als weitsichtigen Ratgeber, sowohl in organisatorischen als auch in politischen Fragen, so Schäfer-Gümbel.

Gegen Gerich ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen des Verdachts der Vorteilsannahme. Hintergrund ist eine Urlaubsreise nach Spanien. Gerich hatte sie im April 2014 mit einem inzwischen freigestellten städtischen Manager und Lebensgefährten unternommen. Der Manager soll die Reise im Wesentlichen bezahlt haben. Kurz vorher war er zum Geschäftsführer einer städtischen Holding bestellt worden. Er stellte Selbstanzeige. Auch gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft. Wegen umstrittener Geschäftsbeziehungen ist mittlerweile auch der Vorsitzende der Wiesbadener CDU-Fraktion, Bernhard Lorenz, zurückgetreten. dpa

