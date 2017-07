Messerstecherei ging wohl Streit um Job voraus

Frankfurt - Auslöser der Messerstecherei in einer Frankfurter Sozialunterkunft mit Verletzten dürfte sehr wahrscheinlich ein Streit über einen früheren Job eines Beteiligten gewesen sein.

Das teilte eine Sprecherin der Polizei am Freitag mit. Ermittelt werden solle auch, ob eventuelle offene Geldbeträge eine Rolle spielten. Bei der Auseinandersetzung am Mittwochabend war ein 37 Jahre alter Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Sechs weitere Menschen wurden leicht verletzt. Zunächst war von fünf Leichtverletzten ausgegangen worden. Fünf Männer hätten zwei Bewohner, einen Mann und eine Frau, in der Unterkunft besucht. Alle sieben Personen hätten sich untereinander gekannt. (dpa)

Fliegerbombe in Frankfurt entschärft: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa