Messerstecherei an der Hauptwache: Prozess gestartet 

Frankfurt - Eine Messerstecherei in der Frankfurter Innenstadt mit mehreren Schwerverletzten steht seit heute im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Landgericht Frankfurt.

Angeklagt sind ein 43 Jahre alter Erwachsener sowie drei jeweils 15 und 16 Jahre alte Jugendliche wegen versuchten Totschlags beziehungsweise gefährlicher Körperverletzung. Zu der Auseinandersetzung kam es im Oktober vergangenen Jahres am Rande einer Kurdendemonstration am Treppenabgang zur S-Bahn-Station Frankfurt-Hauptwache. Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Die Jugendstrafkammer hat elf weitere Verhandlungstermine bis Ende August vorgesehen. (dpa)

Quelle: op-online.de