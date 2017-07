Mit Metal und Mallorca-Feeling

Dieburg - Wer etwas erleben will, ist in Dieburg richtig. Am Freitag, 21. , und Samstag, 22. Juli, steigt das „Traffic Jam“-Festival auf dem Verkehrsübungsplatz der Fahrschule Völker.

Zu hören sind mehr als 20 Bands aus den Sparten Punk, Metal und Hardcore, darunter Evergreen Terrace und Sondaschule. Los geht es am Freitag um 14 Uhr. Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt, könnte der Kontrast nicht größer sein: Beim 56. Dieburger Schlossgartenfest versprechen die Veranstalter Mallorca-Atmosphäre. Das Festtreiben beginnt am Freitag um 19 Uhr und endet am Montag um 22 Uhr mit dem Feuerwerk. J st. Quelle: op-online.de