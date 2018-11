Und die Meute tanzt

Vergnügungssüchtig und verrucht: Emcee (Greg Castiglioni, Mitte) ist der Master Of Ceremonies im Musical „Cabaret“, das in den 1930er Jahren spielt. Während im Klub getanzt wird, marschieren draußen die Nazis auf. J Foto: Martin Kaufhold/p

Frankfurt - Die Stadt schläft zwar nicht, dennoch ist sie kurz vorm bösen Erwachen: Das English Theatre Frankfurt hat sich mit „Cabaret“ an ein Musical gewagt, das unter Kennern als Geniestreich des Genres gilt. Von Eva-Maria Lill

Frankfurt formt daraus eine der besten Winter-Produktionen der vergangenen Jahre.

Es dauert neunzig Minuten, bis Berlin aus seinem Schlummerschlaf schreckt. Herausgerissen von einem Krach, der nach Aufprall, nach Scherben und Stein klingt. Das Geräusch bebt durch die Knochen. Aber die Meute tanzt. Sie tanzt, als Ernst (Matt Blaker) über seine Hakenkreuz-Armbinde streicht. Sie tanzt, als auf dem Gesicht des jüdischen Obsthändlers Schultz (Richard Derrington) ein Lächeln zerbricht. Sie tanzt, als seine Verlobte Fräulein Schneider (Sarah Shelton) begreift: In die Deutsche Hauptstadt Anfang der 1930er Jahre ist der Hass gezogen.

Selten so wahr wie bei „Cabaret“ aus dem Jahr 1966: Das Tony-Award-premierte Musical (Musik: John Kander, Buch: Joe Masteroff) hat in Zeiten der erstarkten Despoten und Rechtsaufmarschierer nichts an Aktualität verloren. Ein meisterhafter Griff des English Theatre, dieses Stück zu wählen. Nicht nur, weil die Ästhetik der Zwanziger und Dreißiger dank TV-Serien-Hit „Babylon Berlin“ schicker denn je erscheint. Sondern auch, weil der Stoff so nahe am Heute kratzt, dass es schmerzt.

US-Schriftsteller Cliff Bradshaw (Ryan Saunders) reist nach Berlin, um seinen Roman zu beenden. Schon im Zug trifft er auf Ernst, der ihn in die frivole Welt des Kit-Kat-Klubs führt. Nachts tanzt er dort mit Sängerin Sally Bowles (Helen Reuben), tags hockt er in der Pension von Fräulein Schneider. Als Sängerin Sally entlassen wird, schlägt sie bei ihm auf, wird schwanger, und sie träumen vom gemeinsamen Leben. So weit die neunzig Minuten vor der Pause. Im zweiten Akt kommen die Nazis.

Wer frühere English-Theatre-Arbeiten des Produzenten Tom Littler und seines Musik-Partners Tom Attwood besucht hat – etwa „Dr. Jekyll“ – fühlt sich auf der Bühne beim ersten Blick fast schon daheim. Ein Bahnwaggon verbirgt eine Band, die mal hinter Milchglas jazzt, mal sichtbar bluest. Einige Darsteller – Matt Blaker (Ernst) und Lindsay Goodhand (Fräulein Kost) – greifen selbst zu Klarinette und Saxofon. Selten war Blechblasen so sexy; die Titel von „Tomorrow Belongs To Me“ bis „Mein Herr“ (aus der Verfilmung von 1972) und „Two Ladies“ gelingen großartig.

Das wunderbar wandelbare Set, die verspielten Kostüme (beides: Simon Kenny) sowie die schmissige Choreografie (Cydney Uffindell-Philipps) kreieren eine Atmosphäre des Dazwischen.

Mal ist die Bühne Hierbleibezimmer, mal Fortgehraum. Mal spießige Pension, mal verraucht-verruchter Klub. Die Musik fügt sich, changiert zwischen Nummern-Revue und handlungstragend. Die Figur, die beides verbindet: Emcee, Master Of Ceremonies, ein stimmlich, gestisch, augenfunkelnd-grandioser Teufel und Narr – glänzend gespielt von Greg Castiglioni.

Ohnehin: Die Darsteller. Eine fantastische Leistung bis in die Nebenrollen. Angeführt von der unverschämt vielseitigen Helen Reuben als Sally gefällt vor allem die Liebesgeschichte zwischen dem putzigen Professortypen Schultz und der zartbitteren Pensionsdame Schneider. Es tut weh, ihnen beim Scheitern zuzusehen. Denn: Nach über zwei Stunden „Cabaret“ auf höchstem Niveau müssen sich die Figuren entscheiden: Träumen sie weiter oder wachen sie auf? Und: Was werden wir tun?

‘ „Cabaret“ läuft bis 10. März am English Theatre Frankfurt, Tickets online unter www.english-theatre.de oder unter der Hotline s 069/ 242 316 20

Quelle: op-online.de