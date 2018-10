Michelle Hunziker: Das perfekte Sekten-Opfer

Frankfurt - Scheinbar perfekt, so bezeichnet Model und Moderatorin Michelle Hunziker ihr Leben. Fünf Jahre davon hat sie an die Sekte „Krieger des Lichts“ verloren. Auf der Frankfurter Buchmesse stellte sie gestern ihr Buch vor, das sie über diese Zeit geschrieben hat. Von Yvonne Fitzenberger

„Ich will keine Autorin sein“, sagt Michelle Hunziker bei ihrem Messeauftritt in Frankfurt. Dazu liebe sie Bücher zu sehr. Sie habe mit „Ein scheinbar perfektes Leben“ nur ihre Geschichte erzählen wollen. Sie solle anderen helfen und davor schützen, selbst in die Fänge einer Sekte zu geraten. Fünf Jahre lang war die Italienerin Teil der „Krieger des Lichts“. Sie berichtet auf 336 Seiten, wie sie immer tiefer hinein rutschte – und schließlich dank ihrer Tochter Aurora den Ausweg fand. Angefangen habe es mit einer Therapie für ihren damaligen Ehemann Eros Ramazzotti. „Clelia kam zu uns nach Hause“, erinnert sich die dreifache Mutter an den ersten Besuch der Sektenführerin. Da die Therapie anschlug, begann die damals 20-jährige Hunziker, der Frau zu vertrauen.

„Ich war sehr verwundbar“, gibt sie zu. Sie sei jung gewesen und die ersten Risse in ihrer Beziehung zu Ramazzotti hätten Clelia leichtes Spiel gegeben. „Als mein Vater starb, suchte ich wieder den Kontakt zu Gott“, erzählt Hunziker, die katholisch erzogen wurde. Die Sektenführerin hätte das ausgenutzt. „Ich war das perfekte Opfer für die Sekte.“ Die Anführerin habe ihr die Zuwendung gegeben, nach der sie sich gesehnt habe, und habe sie dann langsam von Familie und Freunden isoliert. Clelia übernahm die Kontrolle. Mitbekommen hat die Öffentlichkeit davon zunächst nichts. „Die Medien haben spekuliert, was los ist“, sagt Hunziker. Und: „Ich musste eine Maske tragen.“

Die 41-Jährige vergleicht die Abhängigkeit, die sie empfunden hat, mit Alkoholismus. „Es ist wie eine Droge: Man weiß, es ist nicht gut, aber man kommt nicht davon weg.“ Zweifel kamen auf. Immer dann, wenn sie von ihrer Tochter getrennt war. „Sie verbrachte einen Tag an Weihnachten bei mir, die anderen bei ihrem Vater“, erinnert sie sich. Das sei die schlimmste Zeit für sie gewesen.

Die Offenbach-Post auf der Frankfurter Buchmesse: Bilder Zur Fotostrecke

Trotz Todesdrohungen schaffte Hunziker Ende 2006 den Ausstieg, Vieles sei in den fünf Jahren kaputt gegangen, nicht alles konnte sie reparieren. „Aber mein Leben habe ich wieder im Griff.“ Es dauerte aber seine Zeit, bis sie wieder Vertrauen in sich fand, drei Jahre lang habe sie unter Panikattacken gelitten. Das Buch soll ein Abschluss sein: Als therapeutisch bezeichnet sie den Prozess zusammen mit Francesca Parravicini. Eineinhalb Jahre recherchierten und schrieben sie gemeinsam, Hunziker habe lange gehadert, ob das der richtige Weg sei. „Ich musste meine Erinnerungen erst einmal sortieren.“

Mit breitem Lächeln betont Hunziker während der Buchmesse-Konferenz wieder und wieder, dass sie ihr Leben im Griff habe und wie wichtig ihre Familie für sie sei. Dank ihres jetzigen Manns habe sie wieder Vertrauen fassen können. Ihre drei Töchter liebe sie – vielleicht ein wenig zu viel. Aber genau das helfe ihr. „Mein Haus ist nur zwei Kilometer vom Sender entfernt, bei dem ich arbeite.“ Das ermögliche ihr, ihre Töchter zum Kindergarten oder zur Schule zu bringen und wieder abzuholen – eben wie jede Mutter.

Michelle Hunziker „Ein scheinbar perfektes Leben“, Bastei Lübbe, 336 S., 20 Euro

Quelle: op-online.de