Michelle lässt die Schlagerfans in Frankfurt jubeln

Frankfurt - Ein bisschen Zirkus, ganz viel Herz-Schmerz und die Charme-Offensive des Jahres: Michelle, die Stehauf-Frau des deutschen Schlagers, macht auf ihrer „Ich würd’ es wieder tun“-Tour in Frankfurt Station. Von Peter H. Müller

In der mit 1 200 Fans aus drei Generationen besetzten Alten Oper gibt es für die publikumsnahe Zweistunden-Show der DSDS-Jurorin stehenden Applaus – und jede Menge Blumen. Natürlich ist diese Tour ein ganz spezielles Statement in eigener Sache. Die Botschaft: Nicht verbiegen lassen, sich so annehmen, wie man ist und vor allem – „Gib nicht auf“ – raus aus jedem noch so tiefen Tief, das Beste aus Niederlagen machen. Michelle, die eigentlich Tanja Hewer heißt, hat da einschlägige Erfahrungen machen müssen. Seit die gerade 45 Gewordene anno 2001 beim ESC in Kopenhagen mit „Wer Liebe lebt“ für Germany am Start war, kam der Boulevard kaum noch nach mit den (Negativ-)Schlagzeilen: Beziehungsstress, Depressionen, Selbstmordversuch, Privatinsolvenz, Scheidung, Fehlgeburt, Sorgerechtsstreitereien oder Affären – die Dreifach-Mutter hat in der Tat kaum etwas an Krisen ausgelassen.

Vielleicht ist ihre Fangemeinde auch deshalb so dankbar, sie beim x-ten Comeback, kurz nach ihrem 25. Bühnenjubiläum, obenauf zu sehen. Schon nach dem zirzensisch tönenden Intro ihrer sechsköpfigen Band hagelt es zum Eröffnungssong mit dem schönen Refrain „Für Dich mach ich den Zirkus auf, für Dich lass ich den Tiger raus!“ frenetischen Applaus. Der gilt zuvorderst mal der Kämpferin Michelle, und ihrer Stehauf-Haltung, die quasi aus jedem Song ihres aktuellen Albums „Ich würd´ es wieder tun“ spricht.

„Wir feiern das Leben“ etwa ist so ein Stück gepflegten Schlager-Mainstreams, der Oma, Sohnemann und Enkel(in) direkt abholt und mitnimmt. Auch weil die 1,56 Meter kleine Sympathieträgerin ihre Show zu einer einzigen Charme-Offensive gestaltet: Wer auch immer da am Bühnenrand erscheint, um sein Präsent abzuliefern, wird geherzt und gedrückt, es gibt für jeden und jede ein liebes Wort, wahlweise ein Selfie.

Mehr noch: Michelle, mal in schwarzer Lederjeans, mal im silbernen Glitzerkleid oder schön bestiefelt in Hot Pants gewandet, holt sich für „Kleine Prinzessin“ gleich zehn Kinder mal eben auf die Bühnen-Couch. Zum „Idiot“-Duett, ein nettes Relikt aus den wilden Tagen mit Ex-Lebensgefährte Matthias Reim, dürfen dann sogar noch zwei „große Jungs“ aus dem Saal auf Tuchfühlung gehen. So etwas kommt an. Da spielt es auch keine Rolle, dass ihre zuweilen schön poppigen Schlager, etwa „So fühlt sich ewig“, nicht unbedingt Anwärter auf den Musik-Olymp sind. Aber dafür gibt es am Ende ja noch einen kurzen Ausflug in die ruhmreiche „Neue Deutsche Welle“ und ihren Gassenhauer „Paris“. Zugaben? Aber klar doch: „Große Liebe“, und „Ich würd´ es wieder tun“. Na denn, Au Revoir, Michelle.

